Barcellona, Piqué: “A Roma siamo caduti, ma ci siamo rialzati. Abbiamo imparato tanto”

E’ passato un anno da quel Roma-Barcellona, indimenticabile serata per tutti i tifosi giallorossi e per il calcio italiano. Una rimonta storica, con Messi e compagni annichiliti al ritorno dei quarti di Champions League: “Quello che è successo all’Olimpico, può capitare a volte. Siamo caduti a Roma e ci siamo rialzati”, prova a esorcizzare Gerard Piqué. Il difensore del Barcellona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester United: “Abbiamo passato anche altri momenti duri, anche il Bayern ci ha fatto del male, fa parte della carriera. Di sicuro abbiamo imparato e saremo molto più attenti. Queste cose succedono, anche quello che potrebbe essere inimmaginabile”.