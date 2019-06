Balzaretti riparte dalla Spal: lavorerà nel settore giovanile

L’epurazione voluta da James Pallotta ha toccato davvero molti uomini all’interno di Trigoria. A marzo gli addii di Monchi, Di Francesco e quasi tutto lo staff medico, poi è toccato anche a Vallone, Tarantino e Federico Balzaretti. All’ex terzino giallorosso non è stato rinnovato il contratto e quindi è libero di cominciare una nuova avventura lontano dalla capitale, dove si occupava di visionare soprattutto i giovani in giro per l’Europa. Come riporta tuttomercatoweb.com, Balzaretti è pronto a ripartire dalla Spal: per lui, che è stato già visto a Ferrara, è previsto un incarico nel settore giovanile.