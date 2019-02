Stadio, Baldissoni: “È tempo di vedere la Roma lavorare alla costruzione” – VIDEO

Lo stadio si fa. L’annuncio è arrivato dal sindaco di Roma Virginia Raggi durante la presentazione alla stampa della relazione sulla viabilità del Politecnico di Torino. Presente come ospite anche il vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni, che dopo aver assistito dalla prima fila della sala in Campidoglio si è fermato con i cronisti. Ecco le sue parole.

Una giornata importante.

È solo un passaggio, sapete quant’è che stiamo lavorando su questo progetto con l’amministrazione. È un passaggio fuori dalla procedura, non aveva un valore giuridico ma mediatico politico, ed è stato giusto che l’amministrazione abbia fatto controlli ulteriori sulla sostenibilità del progetto. Non siamo sorpresi, ci attendevamo un esito positivo perché anche nella bozza filtrata si diceva che gli studi di traffico erano stati fatti in maniera professionale e le criticità erano state riscontrate su un discorso più ampio, ossia sulle ricadute sulla città, non tanto sul sito che era compito del proponente valutare. Parlavamo di un problema di Roma più che dello stadio in sé, la scelta di puntare sul servizio pubblico e su rotaia ci vede d’accordo perché abbiamo visto quello che è successo a San Siro dopo l’apertura della linea viola, ha portato un aumento enorme di presenze allo stadio nell’ultimo biennio perché rende più semplice e comodo accedere allo stadio. Ed è giusto che questo accada anche a Roma, in linea con le migliori indicazioni a livello europeo e quello che dev’essere il futuro della mobilità. Aggiungo un elemento: in un’analisi di rischio si deve guardare allo scenario più problematico, ma abbiamo in mente un progetto con un’offerta intorno allo stadio di intrattenimento che sarà al servizio dell’utenza in modo da favorire una presenza sul sito molto più lunga, non soltanto relativa ai 90′ di partita, ma che invogli ad arrivare prima e andare via dopo essersi fermati a godere di altre possibilità di intrattenimento e anche questo dovrebbe favorire l’afflusso e il deflusso. Non era oggetto di un esame del rischio, ma ci rende molto sereni su quello che sarà la comodità di accedere e defluire dal sito. È interesse della Roma che tutti quelli che verranno alla partita possano farlo nelle migliori condizioni possibile.

L’Assessore Montuori ha detto che potrebbe slittare l’approdo in Consiglio comunale a giugno, Pallotta scalpita. Questo basta per tenerlo buono?

Non parliamo di date ipotetiche. Quello che facciamo è lavorare quotidianamente, anche oggi come ha detto la sindaca, per risolvere le ultime tematiche da indirizzare per la conclusione della Convenzione Urbanistica tra proponente e amministrazione. Ci sono solo termini tecnici, speriamo di farlo in termini ristretti, Montuori stesso ha parlato di un mese. Da lì ci aspettiamo che sia possibile concludere tutta la procedura nel giro di poche settimane, quindi il prima possibile. Dopo tutto il tempo speso è giusto che la città abbia la possibilità di vedere un investimento di tale portata e la Roma possa lavorare alla costruzione.