Atalanta, Percassi: “Scontato che l’anno prossimo Gasperini resti qui”

L’Atalanta ha battuto il Sassuolo per 3-1 ed ha conquistato la prima e storica qualificazione in Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al termine della sfida ha preso la parola il presidente nerazzurro Antonio Percassi che, dopo aver commentato il traguardo raggiunto ha parlato anche di Gian Piero Gasperini, allenatore accostato più volte alla panchina della Roma, confermando: “Già scontato che l’anno prossimo resti qua”.

Intervistato dalla Rai durante la Domenica Sportiva, il presidente dell’Atalanta Percassi ha parlato anche del futuro di Gasperini: “Con lui abbiamo un contratto lungo ancora due anni, ora appena finiti i festeggiamenti per questo fantastico risultato parleremo, ma solo per decidere come rinforzare la squadra”.