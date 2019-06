Atalanta, Percassi: “Richieste per Mancini. Valuteremo offerte per Zapata”

L’Atalanta continua a vivere il suo sogno. L’anno prossimo i bergamaschi giocheranno in Champions League e da qui la decisione di Gasperini di restare in nerazzurro. Ma i suoi migliori giocatori verranno cercati durante la sessione estiva di mercato: “Con il mister c’era un contratto in essere, non volevamo mettere nulla in discussione – ha detto il presidente Percassi a Bergamo TV -. Poi abbiamo pensato ad una strategia condivisa. Siamo felicissimi di continuare con lui, con gioia. Se arrivano con 50 milioni per Zapata? Valutiamo. Parleremo con il mister, si può ancora ragionare. Ma sono tutte ipotesi, siamo agli inizi. La cosa importante è che ti chiedono i giocatori, se non te li chiedono è un problema. Ilicic e Gomez restano al 100%, sono sotto contratto. Sono giocatori di un’altra età”.

Poi una chiosa su Gianluca Mancini, cercato dalla Roma: “È richiesto, ma se facciamo una lista ci sono 9 giocatori che sono richiesti. Dipende, ma non sento nessuno che vuole andare via. Dico semplicemente che dipende dalle proposte economiche”.