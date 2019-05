Atalanta, Gasperini: “Tifo Genoa, non me ne voglia Ranieri”

L’Atalanta vince in casa della Lazio 3-1 e risponde sul campo alle polemiche dopo le dichiarazioni di Ranieri in conferenza stampa sull’eventualità che la squadra biancoceleste potesse “scansarsi”. Nel post partita Gasperini, dopo aver visto uno striscione di complimenti per lui a Marassi, ha detto a Sky Sport: “Ora tifo Genoa, ma lo faccio sempre. Non me ne voglia Ranieri”. Toni scherzosi, sia chiaro, ma adesso i giallorossi devono rispondere sul campo per continuare la lotta Champions.