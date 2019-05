Atalanta, Gasperini: “Il futuro non mi riguarda al momento, devo pensare al presente”

Dopo il “no” di Antonio Conte alla Roma, sono tanti i tecnici tornati in ballo per prendere la guida della panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione. Tra i vari allenatori candidati c’è anche Gian Piero Gasperini, intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport. Con la corsa Champions ancora in ballo per la sua Atalanta, però, il futuro è l’ultimo dei suoi pensieri: “A Bergamo sto vivendo emozioni uniche, prolungate da tre anni consecutivi. Il mio futuro? Chi parla di programmi ora vuol dire che non ha più obiettivi, noi invece li abbiamo ancora. Non è una cosa che mi riguarda in questo momento. Abbiamo obiettivi forti, siamo costretti a stare sul presente”.