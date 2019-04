Atalanta, Gasperini fiducioso per la Champions: “Stiamo bene, ma non facciamoci prendere dall’euforia”

Continua la grande stagione dell’Atalanta, che in settimana ha vissuto uno dei momenti più belli degli ultimi anni: l’approdo in finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini, però, non ha intenzione di fermarsi e cerca l’impresa della qualificazione in Champions. I nerazzurri vogliono centrare il controsorpasso sulla Roma, ieri vittoriosa contro il Cagliari. “Abbiamo la possibilità di chiudere bene una settimana importante. Intanto siamo in finale di coppa, ora ci rituffiamo nel campionato con motivazioni molto forti – le parole di Gasperini in conferenza stampa -. Rimontare e vincere la gara con la Fiorentina ci ha dato una spinta incredibile. Dipende da noi: se battiamo l’Udinese, torniamo davanti”.

Il tecnico degli orobici continua: “L’Udinese ha fatto dei buoni risultati nonostante un calendario difficile. All’andata avevamo vinto, ma mi ricordo bene il palo clamoroso colpito da Fofana sul 2-1. Abbiamo visto che nel nostro campionato per tutti è difficile vincere le partite con continuità. Globalmente noi siamo in un bel momento: siamo attenti, abbiamo fiducia e rimontare le partite ci ha dato la consapevolezza che nei 90′ abbiamo sempre la possibilità di raddrizzare il risultato. Nel lungo periodo, se crei tanto hai più possibilità di vincere: vedo una squadra molto consapevole e motivata. In questo momento non vogliamo lasciarci prendere troppo dall’euforia che ci circonda, ma allo stesso tempo abbiamo dentro di noi tutte le energie per chiudere bene questa stagione”.