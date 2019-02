Arsenal, Monchi costa troppo. I Gunners virano su Overmars

Monchi ha smesso di parlare di futuro alla Roma. “Adesso conta solo il presente” ha detto il ds. Con i rumors di mercato che gli ronzano intorno, i più maliziosi non fanno fatica a pensare che lo spagnolo sia quantomeno tentato. Su tutte, sembra l’Arsenal la squadra più interessata al profilo dell’ex Siviglia, spinto da Emery, che dalla scorsa estate ha sostituito Wenger nel ruolo di allenatore dei londinesi. Secondo il Daily Mail però, l’eventuale passaggio di Monchi ai Gunners, sembra davvero difficile. L’andaluso ha un ingaggio molto alto alla Roma e per questo a Londra stanno virando su un altro profilo, quello di Marc Overmars. Ex che conosce già le dinamiche di North London, e che si è affermato all’Ajax come ds scoprendo talenti quali Kluivert, de Jong e de Ligt. Porte chiuse per Monchi quindi? Non proprio, ma in pole adesso c’è l’olandese.