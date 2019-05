Aquilani, il saluto a De Rossi: “Stasera si chiude un’era” – FOTO

Roma-Parma è stata l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. Dopo il triplice fischio è iniziata la celebrazione: abbraccio con staff e squadra e poi l’emozionante giro di campo con tanto d’inchino davanti la Curva Sud. A De Rossi non è mancato nemmeno il supporto dei propri amici ed ex compagni di squadra. Uno tra tutti Alberto Aquilani che, sul proprio profilo Instagram, ha dedicato un pensiero al centrocampista giallorosso: “Con stasera si chiude un’era. Sono fiero di averne fatto parte, anche se le nostre strade si sono divise troppo presto. Insieme ne abbiamo passate tante, a cominciare da questa foto, quando speravamo e sognavamo insieme l’esordio in prima squadra. In bocca al lupo per tutto Dani. Eppure il vento soffia ancora“.