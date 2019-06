“Antonio per sempre”: la Roma ricorda De Falchi – FOTO

“Antonio per sempre“. Tre parole e un viaggio triste nel tempo di trent’anni. Quello che stanno vivendo tutti i tifosi romanisti nella giornata di oggi. Il 4 giugno del 1989 infatti moriva Antonio De Falchi, in seguito a un’aggressione nei pressi di San Siro in occasione di un match contro il Milan. Dopo l’omaggio dei alcuni tifosi, che si sono recati proprio sotto casa della famiglia De Falchi, è arrivato anche il ricordo social da parte della Roma, che con un post su Twitter ha voluto ribadire ancor più forte: “Antonio per sempre“.