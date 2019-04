Antonini: “A Zaniolo consiglio di restare un altro anno alla Roma”

L’ex Milan e Genoa Luca Antonini ha parlato a margine della partita-evento “Il Giorno dei 10 – 90 minuti per L’Aquila”. Tra gli argomenti anche la corsa-Champions e la stagione di Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.

Chi può spuntarla nella corsa Champions?

La Lazio ha una partita in meno, sicuramente ha la possibilità di arrivare sopra al Milan, ma l’Atalanta sta facendo un bel percorso, è una bagarre importante, il campionato sarà vivo in coda e in alto fino all’ultima giornata.

Sono esplosi Kean e Zaniolo, c’è anche Chiesa, è l’anno dei giovani talenti: che consigli ti senti di dar loro?

Chiesa è da qualche anno che gioca in Serie A, è giusto che vada a giocare la Champions. Zaniolo è giovanissimo, può essere il futuro della Roma, gli consiglio di rimanere un altro anno.