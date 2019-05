Ancora contestazione: striscioni a Parigi e Copenaghen contro Baldini e Pallotta – FOTO

Non si placa la protesta dei romanisti contro Pallotta e la dirigenza. Al Mapei Stadium striscioni e cori contro la proprietà americana, ma la contestazione ha ormai assunto una connotazione globale: nei giorni scorsi esposti messaggi a New York, Miami, Sydney. Nelle scorse ore invece sono apparsi striscioni all’ombra della Tour Eiffel a Parigi (“La Roma con voi non ha futuro, Pallotta e Baldini vaf…”), ma restando in Francia qualche tifoso si è mosso anche a Nancy: “La Roma non si usa. Pallotta ora via”.

Ma non è finita qui: sui social le foto di striscioni anche a Dusseldorf in Germania (“DDR bandiera inappuntabile… per noi non sacrificabile”) e Copenaghen, con scritte molto più offensive verso Baldini e Pallotta.