Anche l’ex Alisson saluta De Rossi: “Grazie di tutto capitano” – FOTO

L’addio di Daniele De Rossi è un’emozione che colpisce il popolo romanista, dai tifosi ai compagni ma anche a chi con il capitano giallorosso ha condiviso solo pochi mesi. Come Alisson Becker, che tra pochi giorni si giocherà per il secondo anno consecutivo la possibilità di sollevare al cielo la Champions League. Il portiere del Liverpool ha salutato con una story su Instagram quello che è stato un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio di Trigoria: “Grazie di tutto capitano”, una semplice frase a contorno di uno scatto suggestivo con l’abbraccio tra Alisson e De Rossi in una delle magiche notti dell’Olimpico giallorosso.