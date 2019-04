Amelia promuove Sarri: “Sarebbe adatto alla Roma. Contento per Mirante”

L’ex portiere di Roma, Livorno e Milan Marco Amelia si è concesso ai microfoni di Sky Sport, per commentare l’attualità calcistica e per entrare soprattutto nelle dinamiche dei giallorossi, attesi a una volata Champions dura e decisiva.

Cosa ne pensa della gestione dei portieri di Ranieri? Ha fatto bene a mettere in panchina Olsen?

“Credo che il mister abbia salvaguardato lo svedese, un ragazzo su cui la società ha investito, un ragazzo che ha qualità importanti ma che viveva un momento di difficoltà tecnica evidente. Dall’altra parte però non posso che essere contento per Antonio Mirante. Si è allenato bene tutto l’anno ed è stato premiato. La decisione è stata molto delicata, ma si prendono per il bene della squadra“.

Lei conosce l’ambiente del Chelsea: lo vedresti bene Sarri a Roma?

“Credo che lui possa essere adatto a tutte le piazze, soprattutto perché in Premier sta imparando molto e sta crescendo in maniera esponenziale. Ha una situazione contrattuale solida e sono convinto che lui vuole far bene a Londra e vincere qualcosa. Sarà fondamentale però capire la situazione riguardante il blocco del mercato, il vero nodo della stagione dei blues”.