Allegri: “Con la Roma sfida bellissima e difficile contro una squadra che lotta per la Champions”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla dopo il derby di Torino pareggiato per 1-1. Più volte è stato accostato Antonio Conte al posto dell’allenatore livornese per la prossima stagione, ma già nel pre-partita Nedved lo ha confermato alla guida del club bianconero che nel prossimo turno di campionato affronterà la Roma. Queste le parole di Allegri sul match con i giallorossi a Sky Sport: “Domenica giocheremo un’altra bellissima partita contro una squadra che giocherà la Champions e non sarà facile”.