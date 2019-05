Alisson, elogio a De Rossi: “È un simbolo della Roma. Ti dà quel qualcosa in più”

Daniele De Rossi. Un nome che vuol dire molte cose, per i tifosi, per gli appassionati di calcio, per i compagni e gli ex compagni. Basta poco per lasciarsi trasportare dall’amore che il capitano della Roma prova per i suoi colori. “È un grandissimo, una grandissima persona. Mi dispiace che vada via dalla Roma, perché è un simbolo della città e della squadra”, le parole di Alisson Becker a Sky Sport. L’ex portiere giallorosso, che sabato si giocherà la Champions League nella finale tra Liverpool e Tottenham, ha parlato del valore di De Rossi per lui: “Forse più grande di lui c’è solo Totti su questo aspetto. Per me è stato una persona importantissima. Nelle due stagioni che ho giocato lì mi ha ricevuto benissimo, abbiamo fatto amicizia. Anche con gli altri compagni l’ho fatta, ma lui ti porta quel qualcosa in più che ti fa crescere“.