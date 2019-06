Aldair: “Fonseca è un tecnico bravo. Dispiace per De Rossi, non è bello dirsi addio dopo tanti anni”

L’addio di Daniele De Rossi alla Roma continua a far discutere il mondo del calcio. A margine dell’evento “Football Leader”, Aldair, ex difensore giallorosso, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it per parlare dell’ex capitano e non solo: “Nuovo allenatore della Roma? Difficile fare un nome, penso che la società sia sulla strada buona con Fonseca, è un allenatore bravo. L’addio di De Rossi? Non è mai bello dirsi addio dopo tanti anni, ci sono state tante belle cose ma anche tante polemiche. Mi dispiace”.