Al via le riprese del documentario sulla storia di Totti. Il primo ciak alla scuola Manzoni

Sono partite a Roma le riprese del documentario su Francesco Totti. A darne la notizia è lo stesso ex capitano giallorosso attraverso il suo profilo Instagram. Il docu-film è diretto da Alex Infascelli, vincitore del David di Donatello per ‘S is for Stanley’, e tratto dal libro ‘Un Capitano’ scritto da Paolo Condò, edito da Rizzoli, sarà un viaggio raccontato in prima persona dallo stesso Totti che narra le imprese dell’uomo e del calciatore, e sarà arricchito da immagini inedite tratte dal suo archivio personale.

Il documentario è co-prodotto dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution che lo distribuirà al cinema. Il primo ciak questa mattina alla Scuola Manzoni a San Giovanni dove una folla di persone in cerca di un selfie con l’ex capitano sta rendendo difficile l’accesso della zona a passanti e residenti .