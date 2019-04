Al Meazza la Roma ritrova Guida: ha arbitrato nella sconfitta col Milan

Marco Guida di Torre Annunziata è l’arbitro designato per Inter-Roma, in programma sabato alle 20.30. Gli assistenti che lo affiancheranno sono Meli e Valeriani, mentre in cabina Var ci sarà Calvarese, assistito da Vivenzi. Manganiello scelto come quarto uomo.

BILANCIO – Negative le ultime due esperienze della Roma con Guida, nelle quali i giallorossi hanno raccolto due sconfitte. L’ultima e unica di questa stagione risale al 31 agosto scorso, quando proprio a San Siro la Roma perdeva 2-1 contro il Milan, subendo una rete quasi allo scadere. Da ricordare il gol annullato a Nzonzi dopo check Var. Prima ancora, aveva arbitrato i giallorossi nella sfida con l’Atalanta, persa in casa 2-1 nel gennaio 2018. Il bilancio storico è però positivo: sono infatti 8 le vittorie, a fronte di 3 sconfitte e 4 pareggi.