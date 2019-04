AIL, cena di gala per i 50 anni: presenti anche Bruno Conti e tanti ex Roma

L’AIL compie 50 anni. L’Associazione Italiana contro le Leucemie taglia un traguardo importante e per l’occasione ha deciso di festeggiare in grande stile, organizzando un Charity Gala, con tanto di Live Show, presso Spazio Novecento. Alla serata, dedicata al Professor Franco Mandelli, illustre ematologo scomparso lo scorso luglio all’età di 87 anni, hanno partecipato anche diversi personaggi a tinte giallorosse. In primis Bruno Conti, in compagnia anche di Marco Cassetti, Vincent Candela e del portiere della Primavera Stefano Greco. Ospiti della serata anche Malika Ayane, Tommaso Paradiso e Federico Zampaglione. I fondi ricavati durante la serata saranno destinati a sostenere i servizi dell’AIL di Assistenza Domiciliare attivi in tutta Italia e rivolti ai pazienti ematologici che, dopo un primo periodo di ospedalizzazione, possono proseguire le cure in casa propria.