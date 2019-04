Mercato, ag. Freuler e Castagne: “Mi aspetto richieste dalla Roma, sarebbe una destinazione gradita”

Ulisse Savini, procuratore di Freuler e Castagne, ha parlato ai microfoni di Radiosei. L’agente dei due calciatori dell’Atalanta, si è espresso a proposito dei due calciatori in probabile uscita dal club di Bergamo e pronti ad approdare in una grande squadra. Ecco le sue parole:

L’interesse di Lazio e Roma è concreto?

Sono due giocatori che quando vengono proposti nessuna delle prime cinque italiane rifiuta. Un approccio concreto per iniziare una trattativa però non c’è con nessuno, per ora soltanto apprezzamenti. Vediamo come finirà il campionato dell’Atalanta. A giugno mi spetto richieste di questo tipo, Lazio e Roma sono destinazioni gradite. L’Atalanta ha 3 esterni per due posti e dal punto di vista delle cessioni qualcosa succederà e parlo di uno tra Castagne e Hateboer. Se invece chiedete a Gasperini di vendere Freuler, non vi dirà mai sì. Lui e De Roon sono intoccabili. Il mercato è comunque un’opportunità per Remo, che con tutto il rispetto dell’Atalanta vuole fare uno step in più. Poi magari l’Atalanta andrà in Champions e lo step lo potrà fare con l’Atalanta.