Adesivi antisemiti, i tifosi della Lazio ora rischiano di essere processati

Si mette male per i tifosi laziali che lo scorso 23 ottobre hanno incollato sulle vetrate della Curva Sud gli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma. Come riporta l’Ansa, in 14 potrebbero finire sotto processo. La Procura, infatti, si sta accingendo a chiudere le indagini, con la forte possibilità che possa essere richiesto un rinvio a giudizio. L’accusa? Istigazione all’odio razziale, un reato punito con la reclusione da 1 a 4 anni.