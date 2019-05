Addio Ribery, trauma Bayern: “Roma, come te la stai cavando con De Rossi?” – FOTO

Sono state settimane di emozioni forti per la Roma, ma non solo. L’addio di Daniele De Rossi ha scosso anche il calcio europeo, ma c’è anche chi in qualche modo si è trovato negli stessi panni dei tifosi giallorossi. Il Bayern Monaco ha dovuto salutare in un colpo solo due campioni che hanno fatto la storia recente del club bavarese: Arjen Robben e Frank Ribery. E i tedeschi, visto il trauma che anche la Roma sta affrontando per la separazione da un simbolo, hanno chiesto consiglio su Twitter. “Come ve la state cavando voi?”, la domanda del Bayern direttamente ai giallorossi con uno scatto che ritrae proprio De Rossi e Ribery in una sfida di qualche anno fa.