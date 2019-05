Addio De Rossi, Vucinic: “Difficile immaginare la Roma senza te”. Doni: “Per sempre capitano”

Daniele De Rossi lascia la Roma. La notizia di ieri ha fatto il giro del mondo, e tanti calciatori che hanno incrociato il numero 16 nel corso della sua carriera hanno voluto salutarlo via social.

Doni, ex portiere della Roma, gli ha dedicato un messaggio sul suo profilo Instagram: “Amico mio… Daniele… ti dico solo GRAZIE….. per essere un amico e per essermi stato vicino tanti momenti difficili… Sei sempre stato un uomo, da sempre hai deciso di difendere solamente la maglia della Roma e, anche se hai avuto brutti momenti, hai sempre tenuto duro. Sei stato un grande giocatore, per me uno dei più grandi di tutti. In bocca al lupo il futuro. Daje! Sarai sempre nostro capitano….. GRAZIE AMICO!”.

Tra i tanti messaggi arrivati a De Rossi anche quello di Mirko Vucinic, ex attaccante giallorosso: “È difficle immaginare la Roma senza di te. Bandiera e riferimento. Grazie di tutto brate, campione, uomo leale e buono”.