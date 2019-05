Addio De Rossi, Toni: “La Roma non sarà più la stessa senza di te” – FOTO

A Roma non si parla d’altro. L’addio ai colori giallorossi di Daniele De Rossi ha suscitato una vera e propria sommossa popolare e sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando da personaggi del mondo dello sport e non solo. Ora è la volta di un suo ex compagno di squadra, Luca Toni, che affida a Instagram il suo pensiero. “Non so cosa sia successo Daniele…ma volevo solo augurarti il meglio per la tua nuova vita …qualsiasi cosa tu decida di fare!!! In bocca al lupo amico mio….la Roma non sarà più la stessa senza di te” scrive l’ex attaccante sui social.