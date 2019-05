La deadline si avvicina. Roma-Parma sarà l’ultima partita in giallorosso di Daniele De Rossi e sono tante le testimonianze d’affetto che stanno arrivando dal mondo dello sport e non solo. I più colpiti da questa notizia sono stati i tifosi, ormai in protesta globale contro la società, ma non mancano messaggi d’affetto per il proprio capitano. In Via Vetulonia, infatti, è comparso un nuovo striscione: “DDR 16 una vita con la Roma, per la Roma e per Roma. Grazie di tutto“.