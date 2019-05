Addio De Rossi, Roma Club Parlamento: “Società distante dai tifosi, vogliamo incontrarla”

L’addio alla Roma di Daniele De Rossi ha fatto il giro del mondo e sono tanti i pensieri contrari al modus operandi della società ed espressi da personaggi del mondo dello sport e non solo. Il dibattito è arrivato fino in Senato ed è stato organizzato dal Roma Club Montecitorio e il Roma Club Palazzo Madama.

Durante l’incontro hanno preso la parola Paolo Cento, Maurizio Gasparri, Paola Binetti, Loredana De Petris e Gerardo Labellarte. “Dopo la conferenza stampa della Roma e di De Rossi – hanno spiegato i parlamentari – si è venuta a creare una vera e propria frattura tra la società e il popolo romanista. Il trattamento riservato a De Rossi, infatti, ha ricordato molto quello che era successo con Francesco Totti, due simboli di Roma e della ‘romanità’ che tanto hanno dato ai colori giallorossi e che non meritavano un finale di carriera in questo modo. È chiaro che in questo momento la società appare lontana dalla città e dai tifosi. I continui cambi nella dirigenza, la mancanza di un progetto a lungo termine, i risultati altalenanti e le cessioni dei calciatori migliori hanno creato un clima che la nostra squadra non merita. Per questo oggi – hanno concluso – ci facciamo promotori di una richiesta di incontro tra la società e i rappresentanti dei Roma Club per un confronto sereno ma allo stesso tempo chiaro e deciso. Con la speranza che la società, pur nel rispetto delle logiche di mercato che ne vincolano alcune scelte, colga l’importanza di questa iniziativa e intraprenda un nuovo percorso condiviso con i tifosi”