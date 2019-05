Sarà la notte più lunga e difficile. Domani De Rossi dirà addio alla Roma e sarà il giorno più difficili per i romanisti, almeno da quando ha lasciato Totti a questa parte. Questa sera in via Piccolomini è spuntato un altro striscione per il capitano: “Perché tu sei noi in campo e noi siamo te sugli spalti”. Un altra dimostrazione d’amore, tra le migliaia arrivate in questi giorni.