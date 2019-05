“Come 18 anni fa, una festa per lui in ogni quartiere. È il nostro scudetto perenne e va sventolato per un mese in ogni parte di Roma”. L’attore Valerio Mastandrea saluta Daniele De Rossi con un’emozionante messaggio sul suo profilo social. Oggi il capitano romanista ha annunciato l’addio alla maglia che è stata sua per tutta la carriera. Un colpo al cuore per tutti i tifosi, ancora non del tutto “guariti” dall’addio di Totti.