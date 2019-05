Non si ferma il malcontento dei tifosi della Roma. Dopo la notizia dell’addio di De Rossi, a cui la società non ha rinnovato il contratto, si è scatenata una protesta che ha fatto un vero e proprio giro del mondo. Da New York a Sydney, sono decine gli striscioni contro la società apparsi in giro per il mondo. L’ultimo è apparso ad Amsterdam, che recita: “Pallotta cambia rotta, go home“.