Addio De Rossi, Gravina: “Daniele un ragazzo straordinario e cuore di Roma”

Daniele De Rossi a fine stagione lascerà la Roma. L’annuncio di questa mattina ha scosso la città e sono tanti i messaggi di stima che arrivano dal mondo dello sport e non solo. Non poteva mancare quello di Gabriele Gravina, presidente della Figc, a margine dell’evento “Il Calcio che Vogliamo“. Ecco le sue dichiarazioni: “Daniele è un ragazzo straordinario ed è stato con me nel 2004 l’ultima volta che abbiamo vinto l’Euro U21 . Ragazzo straordinario, un cuore di Roma e un testimone straordinario di valori veramente encombiabili nel mondo del calcio che vanno tutelati e rispettati”.