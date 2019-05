Addio De Rossi, Floro Flores: “Non sanno neanche dove sta Roma e ti mandano via come l’ultimo arrivato”

Roma-De Rossi-Addio. Un triangolo che ha sconvolto la giornata giallorosso, ma che ha lasciato un grande amaro in bocca non solo al capitano romanista. Anche molti calciatori hanno mal digerito la decisione della società e più di qualcuno si è lasciato andare a un messaggio polemico. Non solo Nainggolan, che nel mondo Roma ci sta ancora dentro. Anche Antonio Floro Flores, attaccante ora alla Casertana ma con un lungo passato in Serie A, ha detto la sua sul trattamento riservato a un simbolo come De Rossi: “Si parla sempre di bandiere… Poi arriva qualcuno che non sa nemmeno dove si trova la città di roma e ti manda via come se fossi l’ultimo arrivato”.