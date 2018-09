Addio a Maria Sensi, Zingaretti: “La Roma perde una delle tifose più appassionate”

Dopo il messaggio della Roma e quello di tutti i tifosi, cominciano ad arrivare anche i primi messaggi di cordoglio dal mondo dello sport e della politica.

Tra i primi c’è il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha raccontato la sua emozione per la morte di Maria Sensi con un messaggio sul proprio profilo Twitter: “Con la scomparsa di Maria Sensi la Roma perde una delle più appassionate tifose. La ricorderemo sempre per il suo grande amore per la squadra e la città”.