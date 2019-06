Si è conclusa oggi la fase per il rinnovo degli abbonamenti per la stagione 2019/20 con diritto di prelazione, e in molti hanno potuto confermare il proprio posto allo stadio avuto la scorsa stagione. Al momento, secondo quanto viene riportato da Trigoria, il dato totale sulle vendite è di 13.103 tessere.

Dato in aumento se paragonato a quanto avvenne nella scorsa campagna abbonamenti, quando erano state vendute 8.719 tessere per la stagione 2018/19.