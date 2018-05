A scuola di tifo, presenti Raggi e Baldissoni. La sindaca: “Simpatizzo Roma. Stadio in dirittura d’arrivo”

Prosegue l’iniziativa “A scuola di tifo”, portata avanti dalla fondazione Roma Cares in collaborazione con Roma Capitale. Oggi il palcoscenico della manifestazione, volta ad educare i bambini ai valori dell’anti-razzismo e dell’anti-bullismo, è stato l’istituto Gianni Rodari. Protagonisti la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il direttore generale del club giallorosso Mauro Baldissoni. Presente anche l’assessore Daniele Frongia. Tante le domande fatte dai bambini, tra cui quella immancabile sulla squadra del cuore della sindaca. “Vengo da una famiglia in cui mio marito è tifoso della Lazio – ha dichiarato Virginia Raggi – ma io ho una forte simpatia per la Roma, con cui stiamo facendo cose importantissime. Lo stadio è in dirittura d’arrivo”. Al termine dell’evento, in cui i bambini hanno ricevuto un attestato di partecipazione e un piccolo pallone della Roma a testa, i due protagonisti hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV.

Ecco le parole di Virginia Raggi: “È stata una bellissima giornata, perché per noi i ragazzi sono il futuro di questa città e di questo Paese. Iniziare sin dalle scuole a instillare principi relativi alla convivenza pacifica, al rispetto reciproco, all’importanza dello sport, che non è solo il modo di mantenere una forma fisica, ma un modo per entrare in contatto e in relazione con gli altri, imparare sia sport individuali che di squadra, come può essere il calcio. Questo fa crescere delle persone più consapevoli, e tutto questo ci servirà per creare una società un po’ più armoniosa di come l’abbiamo trovata noi. Per me e per noi, i bambini sono assolutamente fondamentali. Iniziare da loro per costruire una società migliore in futuro è fondamentale”.

Ecco le parole di Mauro Baldissoni:

“Questa è stata una bella ventata di aria fresca, facciamo qualcosa di positivo, di buono e di utile per la collettività, per la comunità. Restituiamo qualcosa di quello che la comunità gentilmente ci dona ogni settimana attraverso la passione dei nostri tifosi. Ogni volta che possiamo farlo, è un momento di orgoglio da un lato e di gioia dall’altro. Avere a che fare con i bambini è sempre estremamente piacevole”.

Con Roma Capitale è iniziato un percorso molto positivo.

Sì, noi ci siamo messi a disposizione sin dall’inizio dell’amministrazione, come anche di quelle precedenti, perché riteniamo la Roma una piattaforma sociale che deve essere a disposizione della città per iniziative. A volte è difficile per la città occuparsi di tutto, e noi, come società che ha un ruolo fondamentale, sotto certi aspetti siamo un po’ una rappresentanza. Quando la Roma va in giro nel mondo a portare i propri colori, è una sorta di ambasciatore della città. Sappiamo di dover essere a disposizione di iniziative come questa e come altre che stiamo portando avanti con l’amministrazione cittadina.