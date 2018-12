A Milano il galà del calcio Aic: Totti-Pirlo, premio alla carriera

Questa sera a Milano andrà in scena l’ottavo Gran Galà del Calcio dell’Aic. Totti e Pirlo riceveranno il premio alla carriera. La serata, condotta da Diletta Leotta, vedrà poi la premiazione della squadra ideale della Serie A, con un riconoscimento per il giocatore top dell’anno, più l’allenatore, l’arbitro, la squadra, il giovane di Serie B e la calciatrice che si sono maggiormente distinti nell’ultima stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la Roma ci saranno l’ex Alisson, Kolarov, Manolas, Nainggolan e Dzeko.