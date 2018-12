A Bormio pazzi di Marsaglia: lo sciatore con la maglia di Totti, ma Salvini gli “ruba” la scena – FOTO

Dominik Paris ieri avrà vinto anche il Super G, ma c’è un altro azzurro ad aver acceso le luci dei riflettori su di sé: stiamo parlando di Matteo Marsaglia. Fa parte del team azzurro della Coppa del Mondo di sci e nonostante la prestazione così così, il tifo era tutto per lui. Romano e romanista ha portato una vera e propria Curva Sud fino a Bormio. Già, perché per lo sciatore italiano che gareggia sotto la tuta con la maglia di Francesco Totti, la Roma è una vera e propria fede.

“Daje Matté” lo striscione comparso insieme ai tanti cori e fumogeni che hanno distinto la discesa di Matteo Marsaglia. La goliardia, però, non poteva che aumentare quando tra i tifosi è comparso anche Matteo Salvini, arrivato per seguire il team italiano al gran completo. Il caso di omonimia poi ha fatto il resto. Selfie del Ministro con i supporters sotto lo striscione dedicato allo sciatore romano e ancora più euforia sugli spalti. Insomma, non solo il Tardini ieri si è tinto di giallorosso, ma anche l’innevata Bormio.