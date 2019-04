Okaka: “La Roma deve vincere, aspettiamo che si apra”

Dopo un bel primo tempo tra Roma e Udinese, l’ex di turno Stefano Okaka ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

Come si sblocca la partita?

“Sarà difficile, perché siamo due squadre ben chiuse. Aspettiamo adesso che la Roma si apra perché dovranno provare a vincere. Vedremo se questa sarà la chiave per fare qualcosa di buono nella ripresa”.

Non avete nessun tipo di timore reverenziale, siete venuti qua a fare la partita…

“Assolutamente no. Siamo oggi a Roma per fare la partita, non per aspettare. Vediamo adesso come si metterà la sfida”.