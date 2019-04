Lasagna: “Li abbiamo messi in difficoltà”. Musso: “Non abbiamo sfruttato il buon momento”

Al termine della partita con la Roma, persa per 1-0 e decisa da un gol di Dzeko, Kevin Lasagna e Juan Musso hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

LASAGNA A UDINEWS TV

“Li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo avuto diverse occasioni, è un peccato tornare a casa senza punti. Il rammarico è non aver fatto punti dopo un buon primo tempo, abbiamo preso due pali e non abbiamo fatto gol. Mercoledì sarà un’altra partita molto tosta, cercheremo di prendere contro di loro i punti persi oggi”.

MUSSO A UDINEWS TV

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, giocando bene. Poi è diventato complicato, c’è stata stanchezza. Nella ripresa eravamo stanchi, la pioggia, il campo: non abbiamo approfittato del momento nostro”.

La parata su Dzeko?

“Ero posizionato giusto sul cross, mi aspettavo un colpo di testa, non mi ha sorpreso”.