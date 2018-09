Lazio, Inzaghi: “Il derby è una partita a sé, ma ora non ci pensiamo”

Il derby di sabato può essere già un crocevia importante della stagione per Roma e Lazio. I giallorossi sperano in una vittoria con il Frosinone per riprendere certezze e arrivare meglio alla sfida con i biancocelesti. Domani la squadra di Inzaghi affronterà in trasferta l’Udinese, e stando alle parole del tecnico in conferenza stampa, l’imminente stracittadina non comprometterà la prestazione con i friulani: “Il derby è una partita a sé, questo lo sanno tutti. Detto questo, adesso c’è l’Udinese e noi dobbiamo pensare solo a quello”