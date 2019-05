Roma-Juventus, il web bianconero: “Facciamoli vincere. Meglio loro in Champions che l’Inter”

C’era una volta Roma contro Juventus. Storie di rivalità, grandi sfide e profumo di scudetto. Trenta punti di distacco in classifica hanno cancellato tutto, relegando questa partita a una fastidiosa appendice nel finale di campionato: “Gara più inutile non potrebbe esserci. I nostri sono in vacanza dal fischio finale contro l’Ajax”. Il web bianconero non prova a celare la delusione per un’annata definita fallimentare: “All’Olimpico l’unica cosa che potrebbe essere interessante è la caccia di Cristiano Ronaldo alla classifica dei marcatori. Per il resto prepariamoci alla solita partita svogliata di un anno praticamente senza gioie”.

Tutto ruota intorno a Max Allegri, fumo negli occhi per moltissimi tifosi bianconeri: “Dovete spiegarmi l’utilità di una partita come questa. Avrebbe senso se servisse a mandare via l’allenatore”. Va di moda l’hashtag #Allegriout, giusto per sottolineare il costante affievolirsi della stima nei confronti del tecnico: “È stato uno scempio uscire dalla Champions con questa squadra. La finale era alla nostra portata”. Ed ecco che il destino fa convergere le necessità e i desideri: “Un solo nome: Antonio Conte. Sarebbe l’unico a poter puntare a vincere tre competizioni il prossimo anno. Ripartiamo da lui, con Allegri ormai è finito un ciclo”.

Finale con chi non nasconde un antagonismo radicato e che, stranamente, tocca la Roma solo in modo indiretto: “Scansiamoci e facciamo vincere i giallorossi. Tutta la vita meglio loro in Champions dell’Inter”.