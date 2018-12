Roma-Inter, De Vrij: “Due punti persi”. Keita: “Avrei scambiato il gol con la vittoria”

Roma-Inter finisce 2-2. Tra i protagonisti anche gli ex laziali Keita, autore del primo gol nerazzurro, e De Vrij. I due interisti hanno parlato al termine del match:

DE VRIJ A INTER TV

“Credo che stasera siano due punti persi, è stata una partita equilibrata che però avremmo potuto vincere. Nel finale entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, è un peccato non esserci riusciti. Non abbiamo giocato male né a Londra né stasera, per quello il risultato finale di oggi ci lascia un po’ di amaro in bocca. Ora testa alla Juventus: non vedo l’ora di giocare questa partita”.

KEITA A INTER TV

“Peccato non aver vinto, avrei scambiato volentieri il mio gol con una nostra vittoria. Ma ora testa alla Juventus. Nel finale poteva succedere di tutto, ma direi che il pari è stato il giusto risultato. Ho tantissima voglia ora di affrontare la Juventus, come sempre. Saremo pronti. Mi aspetto un grande match tra le due più grandi squadre d’Italia. Sappiamo che loro sono un grande club come noi, andremo senza paura e fiduciosi. A livello personale, ho lavorato tanto e con fiducia per farmi trovare pronto. L’esultanza? Ho visto i tifosi e sono andato lì sotto d’istinto”.