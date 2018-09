Mattiello: “Proveremo a mettere la Roma in difficoltà, vedremo chi avrà più voglia”

Roma e Bologna sono già al bivio della stagione. Il match di oggi è fondamentale per entrambe, in un senso o nell’altro. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Mattiello ha parlato per raccontare le sue sensazioni.

MATTIELLO A ROMA TV

E’ un contesto difficile per entrambi, vedremo chi avrà più voglia di riscattare un momento negativo. Li conosciamo, sono una grande squadra. Sarà una partita difficilissima in cui dovremo correre tanto e cercheremo di metterli in difficoltà con quello che abbiamo provato in settimana.

Come l’avete preparata?

Dovremo fare tanta fase difensiva, magari li metteremo in difficoltà con le ripartenze e cogliendoli di sorpresa. Cercheremo di fare quello che abbiamo provato in settimana.

MATTIELLO A SKY

“Partita importante, al di là del momento complicato. Cercheremo di sfruttare le nostre capacità, mettendo in difficoltà la Roma con le cose che abbiamo provato. Dovremo uscire dal campo con delle convinzioni a livello di atteggiamento che non abbiamo avuto nelle scorse partite”