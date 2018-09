Bologna, ripresa degli allenamenti in vista della Roma: Palacio a parte, out Paz e Donsah

Il Bologna si è ritrovato oggi a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti, dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Genoa. In vista della sfida di domenica prossima contro la Roma, Filippo Inzaghi ha fatto svolgere ai suoi un lavoro a gruppi atletico e tecnico. Come riporta il sito ufficiale degli emiliani, lavoro differenziato per Palacio, terapie per Paz e Donsah. I rossoblù sono ancora fermi ad 1 punto dopo 4 giornate e non hanno segnato neanche un gol. Appuntamento al Dall’Ara domenica 23 alle 15.