Perotti e Santon in visita al reparto pediatrico del San Raffaele – FOTO GALLERY

La Roma è pronta a ripartire in campionato sfidando il Chievo domenica, ma non mette da parte gli impegni sociali. Dopo l’allenamento di questa mattina, Perotti e Santon si sono diretti al reparto pediatrico dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma per passare qualche ora con i bambini ricoverati. Una bella iniziativa organizzata da Roma Cares, in occasione del Toys Day.

I due giallorossi, dopo aver conosciuto tutti, bambini, medici, operatori e familiari, sono stati guidati dal Presidente del gruppo ospedaliero in una visita al centro per lo sviluppo infantile, dove sono stati consegnati ai piccoli pazienti gadget e giocattoli.