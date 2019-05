Zaniolo, la Juve prova ad anticipare il Tottenham: incontro a Milano con l’agente

La Juventus ha già cominciato a costruire la squadra del futuro. Nonostante il nome dell’allenatore non sia stato ancora annunciato, gli obiettivi di mercato non sono cambiati. Come scrive Tuttosport, tra questi resta forte il nome di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista è marcato stretto dal Tottenham, pronto a versare alla Roma un assegno da 50 milioni per farne l’erede di Eriksen. Per questo i bianconeri avrebbero intensificato i contatti con il procuratore del 22 romanista, Claudio Vigorelli, avvistato lunedì scorso insieme al ds juventino Paratici a Milano.