Zaniolo-Juve, Higuain e Kean per la svolta

Fabio Paratici ritiene Zaniolo uno degli elementi più preziosi per un progetto a medio-lungo termine, un talento tra i più promettenti nel panorama italiano e la Juventus non vuole lasciarselo scappare. La soluzione potrebbe essere uno scambio con Higuain, data la necessità della Roma di sostituire Dzeko. Per Tuttosport l’argentino sarebbe un’ottima spalla per Ronaldo, ma ricoprirebbe più volentieri il ruolo di protagonista altrove e la Roma non è un’idea da scartare. I profili dei due calciatori sono molto distanti: da una parte un maxi ingaggio da 7.5 milioni di euro, dall’altro uno da 700.000, 31 anni l’argentino contro i 19 del giallorosso. In termini economici, la richiesta per Higuain è di 36 milioni, contro i 50 di Zaniolo. L’ipotesi non è semplice ma le probabilità sono alte.