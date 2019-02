Zaniolo, il rinnovo è a un passo: pronto contratto da 1,2 milioni a stagione più bonus

L’uomo del momento in casa Roma è sicuramente lui: Nicolò Zaniolo. Ieri sera il giovane talento classe 1999 ha messo a segno il gol del pareggio contro il Milan, risultando ancora una volta uno dei migliori in campo. Il rinnovo di contratto si avvicina sempre di più: come riporta calciomercato.com, gli ultimi contatti tra la dirigenza giallorossa e il suo agente, Claudio Vigorelli, sono stati decisamente positivi. Un incontro finale porterà alla firma fino al 2024 con un sostanzioso aumento dell’ingaggio: Zaniolo è pronto a dire sì per poco più di 1,2 milioni di euro a stagione più bonus. E nonostante la presenza del suo nome sul ‘pizzino’ lasciato in un ristorante dal ds della Juventus, Fabio Paratici, dalla dirigenza giallorossi non filtra alcuna preoccupazione su un inserimento dei bianconeri.