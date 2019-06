Under 21, Tonali: “Le voci di mercato mi fanno piacere. In futuro mi vedo ancora in Italia”

Negli ultimi mesi Sandro Tonali è stato spesso accostato a diverse big italiane, tra cui la Roma. Oggi il centrocampista del Brescia è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Under 21 e si è soffermato anche sul suo futuro: “Giocare in Italia o all’estero? Sto parlando molto con la mia famiglia su questo, è una scelta che deve essere condivisa con loro. La mia idea è sempre stata quella di giocare in Italia, poi non posso sapere il futuro. Mi vedo in un club del nostro Paese, questo è quello che posso dire. Se mi fanno piacere gli interessi dei grandi club? La mia vita è cambiata, le notizie mi arrivano ma non mi stravolgono. Sono felice perché il mio modo di vivere è lo stesso, apprezzo che si parli di me ma senza pensarci molto. Nel calcio non si deve pensare a molte cose, apprezzo tutto questo”.